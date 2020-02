Rotary club, spettacolo di beneficenza per festeggiare 150 anni dalla fondazione

"Ricorrendo domenica 23 febbraio il centocinquantesimo anniversario della fondazione del Rotary Club International, il Rotary Club Trani, con la fondamentale collaborazione della compagnia teatrale A.L.F.A. di Andria (ne fa parte il Socio del Club Giulio Marchio) proporrà venerdì 21 la commedia "Lo scrivano". Lo scopo è raccogliere fondi per gli interventi umanitari del Rotary. L'offerta è libera, a partire da €10, una cifra con la quale si possono acquistare due dosi di vaccino contro la poliomielite, nell'ambito dell'iniziativa del Rotary Polio Plus e così salvare due vite. Oppure, nutrire un bimbo in Burkina Faso per 10 giorni: laggiù il R.C. Trani opera in stretto contatto con forLIFE ONLUS, gestita da un rotariano e pertanto siamo certi che il denaro versato non va sprecato!L'atto unico è incentrato sul tema dell'accettazione di chi è diverso, di chi non vive secondo quelli che molti credono siano gli schemi "corretti", spesso applicati alla cieca. Un tema che, in questi giorni, suscita di certo particolare attenzione, perché, spesso, chi è ritenuto "diverso", in realtà sarebbe ben degno di accettazione. La commedia è ben collaudata e ha avuto particolare successo: perciò si replica, fornendo un'occasione di fare del bene a chi ne ha veramente bisogno. Auditorium Mons. Di Donna. Via Saliceti 21, Andria.Ingresso ore 20,30, sipario ore 21. Inviti ad offerta libera, per raccolta fondi a fini umanitari. Infoline via SMS al 349 937 1049 oppure info@rotarytrani.it.