Rotary Club Trani: passaggio di consegne e prospettive future

Ilha celebrato ieri sera il passaggio delle consegne tra, Presidente per l'anno rotariano 2024/25 e, Presidente per l'anno rotariano 2025/26. Il tradizionale evento si è svolto nell'elegante ambiente del Ristorante Borgo Sassi di Corato, in un'atmosfera di gioiosa partecipazione da parte del numeroso pubblico. Erano presenti l'Assistente del Governatore uscente, il nostro caro amico Socioe l'Assistente del Governatore entrante, Socio del Club Andria Castelli Svevi, i Past Governore il Governatore nominato del Distretto 2120 per l'anno rotariano 2027/28, la nostra cara amica Socia. Erano inoltre presenti, di persona o tramite delegati, i Presidenti entranti e uscenti dei Club del nostro raggruppamento, Club di Andria Castelli Svevi, Barletta, Canosa e Valle dell'Ofanto.Il nostro Segretarioha inoltre salutato le autorità presenti per Rotaract Interact e Inner Wheel, mentre un saluto particolarissimo è andato al nostro Socio, che ha voluto onorarci della sua presenza, nonostante le sue precarie condizioni di salute. Il Sindaco di Trani, impossibilitato a partecipare, ha inviato un simpatico video messaggio di apprezzamento e augurio e dello stesso tono era il telegramma inviato dalla Signora Sindaco di Andria,, anch'essa impossibilitata a partecipare. Due sono stati i momenti principali della serata: il primo, costituito dalla presentazione da parte del Presidente uscentedell'attività svolta durante il suo anno di presidenza, con partire particolare riferimento ai Service compiuti, all'azione per i giovani e alle celebrazioni per il settantesimo anniversario dalla fondazione del nostro Club.Sono stati poi distribuiti alcuni attestati di merito ad amici Soci non presenti nella serata a questo dedicata e a conclusione di questa prima parte l'Assistente del Governatoreha espresso il particolare apprezzamento suo e del Governatore uscenteal Presidente per l'attività svolta. E' avvenuto quindi il passaggio delle consegne, con la trasmissione del collare da Sabino a Giuseppe e la presentazione da parte di quest'ultimo del suo programma, centrato su vari service in favore dei bisognosi e su iniziative speciali, che lui ha voluto denominare Rotary Educational, cioè interventi al Club di esperti in diversi settori economici e culturali. Si è svolta infine la presentazione della nuova squadra apicale del Club, con il Consiglio direttivo e i Presidenti di commissione. La conclusione è stata affidata all'Assistente del Governatoreil caro amico, dettosi certo che tutto il nostro Club e il Distretto si muoveranno per rendere concreto il motto dettato dal nuovo Presidente internazionale, l'italiano: Uniti per fare del bene!