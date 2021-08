Rotary Fidality Day, una serata dedicata all'ingresso di nuovi soci

L'occasione sarà utile per celebrare l'attività del Club attivo dal 1955

Il Rotary Club Trani, concludendo il mese dell'effettivo, riprende, dopo la pausa estiva, la sua attività con un evento di particolare importanza: il primo Rotary Fidelity Day. La serata sarà dedicata all'ingresso di nuovi Soci e alla celebrazione dei Soci che hanno dedicato molti anni di partecipazione alla vita del Club. I nuovi Soci saranno la manager Monique de Luca Tupputi Schinosa e il Maestro Alfonso Soldano, pianista notissimo. La riunione, alla presenza di Autorità rotariane e civili e dei Presidenti di numerosi Club del Distretto, sarà impreziosita dalla relazione del PDG Titta De Tommasi, Istruttore Distrettuale 2120. I lavori saranno conclusi dal Governatore del Distretto 2120, Gianvito Giannelli.La ricorrenza si ripeterà negli anni, per celebrare la "fedeltà, che si sostanzia nella presenza nel Club di Soci da tempo fedeli al sodalizio, ma soprattutto agli ideali del Rotary International, che sono l'amicizia e il servizio: l'intervento, cioè, del Club nelle comunità locale, nazionale e internazionale, per sviluppare la crescita culturale e morale dei giovani e per venire incontro a chi è nel bisogno. Il Rotary Club Trani esplica queste attività dal lontano 1955, anno della sua fondazione e con la sua stessa esistenza, sottolinea l'efficacia della fedeltà agli ideali del Rotary.