Rotonda di via Barletta, spunta l'installazione in ferro raffigurante la Cattedrale

È con l'immagine della Cattedrale di Trani che il Comune ha deciso di porgere il benvenuto per chi giunge in città da Barletta e Andria. Infatti, sulla nuovissima rotonda che collega via Barletta con via Papa Giovanni, nella periferia nord, è stata montata un'installazione in ferro raffigurante la Cattedrale di Trani con la scritta Città di Trani.A completamento dell'opera ci sarà anche l'inserimento di fari luminosi. Tutti elementi volti a donare decoro e sicurezza ad una strada di periferia per tanto tempo abbandonata a sé stessa.