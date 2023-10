Ruba capi dal centro commerciale di Molfetta: manette per un 37enne di Trani

Da Trani fino a Molfetta per fare shopping gratis all'interno del Puglia Village, ma un operatore della sicurezza lo blocca in attesa dell'arrivo della Polizia Locale. E finisce nei guai: si tratta di un 37enne, volto conosciuto alle forze dell'ordine, tratto in arresto con l'ipotesi di reato di furto aggravato e poi confinato ai domiciliari.Tutto è accaduto nel pomeriggio del 16 ottobre scorso, nella struttura commerciale di via dei Portuali, quando una guardia particolare giurata di Sicuritalia, dopo aver visto l'uomo - i cui movimenti avevano già destato qualche sospetto - tentare di allontanarsi, lo ha fermato, allertando il locale Comando. Giunti sul posto, gli agenti hanno bloccato il ladro che si era già disfatto della refurtiva - due tute e una giacca - occultata tra le siepi della complanare lungo la strada statale 16 bis.Ai tre capi d'abbigliamento, per un valore complessivo pari a circa 260 euro, erano state anche divelte le placchette che fanno scattare l'allarme all'uscita. Di qui, l'accusa di furto aggravato dalla rimozione del dispositivo antitaccheggio. E vista la condotta del 37enne, assistito dall'avvocato Salvatore Vilella, gli agenti, dopo averlo arrestato in flagranza, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, l'hanno ristretto ai domiciliari, accompagnandolo presso la sua abitazione.Appena due mesi fa, altri due arresti sono stati eseguiti dalla Polizia Locale, fra il Puglia Village e l'Ipercoop, nei confronti di due donne di 49 e 37 anni, entrambe di Bari. In quell'occasione sono stati rubati capi di abbigliamento e oggetti per la casa. Anche quella volta, grazie al servizio di sicurezza, il furto è stato scoperto.