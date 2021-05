Ruderi alla seconda spiaggia, un altro schiaffo alla costa di Trani

Passeggiando di prima mattina sulle nostre spiagge , per goderne la pace, il silenzio e la bellezza, ci piacerebbe in questo mese di maggio vederle limpide, pulite e cristalline e magari pronte per accogliere il ritorno dell'estate.Spettacolo degradante invece per un nostro lettore che ci invia delle foto nelle quali la battigia di un tratto della seconda spiaggia appare sporcato dai residui di due strutture in ferro e legno che perdono in abbondanza ruggine e detriti.Non è ancora tempo di balneazione di massa ma la costa dovrebbe essere ovunque e sempre degna della bellezza della nostra città e di una fruizione in sicurezza nonché protetta dal degrado ambientale.