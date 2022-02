Ruota dell'auto del consigliere Loconte dilaniata da coltellate: "Vorrei guardare negli occhi chi ha fatto questo"

"Vorrei guardare negli occhi il pezzo di m**** capace di squartare le ruote della mia auto a colpi di coltellate.



Cara bestia, hai fatto male i tuoi conti perché qui le telecamere ci sono e funzionano.



Ho una gran voglia di guardarti negli occhi per capire cosa ti possa aver spinto a compiere questo gesto da psicopatico."

Alla fine di una giornata di lavoro, pronti a ritirarsi a casa e trovarsi la ruota dell'auto squartata da dodici coltellate : è quanto accaduto ieri sera al consigliere di maggioranza Antonio Loconte, raggiunta l'auto parcheggiata sotto il suo studio legale in Corso Italia.È tutta nel post pubblicato poco dopo l'amara sorpresa, la rabbia del consigliere comunale: parole gravi in cui esprime sdegno, rabbia e allo stesso tempo fa sapere senza mezzi termini che la cosa non finirà lì, che le videocamere hanno sicuramente funzionato e ripreso la scena e saranno presto al vaglio delle forze dell'ordine.Che si sia trattato di un atto intimidatorio a causa delle sue posizioni politiche, della sua professione, o un semplice atto vandalico saranno proprio le forze dell'ordine a accertarlo - a seguito della denuncia di Loconte- e nessuna delle ipotesi è meno grave dell'altra.Oltretutto l'episodio deve essere avvenuto non più tardi delle 21:30, ora in cui il consigliere ha rinvenuto la ruota dilaniata dalle coltellate.Riportiamo integralmente il contenuto del post pubblicato sulla sua pagina Facebook insieme alle foto scattate dal consigliere.