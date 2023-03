Sabato 1 aprile, a Trani, un dibattito su questioni sanitarie rilevanti per la BAT

L'associazione DiaBat ha organizzato a Trani, per il giorno 1 aprile 2023, alle ore 9,30, presso l'auditorium della chiesa di San Luigi, una conferenza/dibattitto pubblico avente ad oggetto delle questioni sanitarie di grande rilevanza per la provincia BAT, ovvero la gestione del diabete mellito tipo 1 in ambito pediatrico e la proposta di apertura di un centro antidiabetico pediatrico.

I relatori della conferenza saranno la dott.ssa Elvira Piccinno (ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari) ed il dr. Domenico Paternostro (pediatria dell'ospedale civile di Andria).



Il moderatore sarà l'avvocato Gianluca Nenna del foro di Trani.

L'evento, a cui parteciperanno le autorità civili e sanitarie locali, è aperto alla cittadinanza.