Sabato giornata straordinaria di screening multiplo nella sede della Croce Bianca

Ecco come prenotarsi

Sabato 27 agosto, dalle ore 10.00 alle 11.30, riprendono le attività di multiscreening gratuito presso l'Associazione Croce Bianca OdV.La Direzione Sanitaria ed il Consiglio Direttivo del Sodalizio hanno infatti confermato che, in collaborazione con l'Associazione UPSA, il Lions Club Trani Ordinamenta Maris, l'Associazione LIFHE OdV, Progetto Udito e Mondottica, sabato 27 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 11.30, gli operatori sociosanitari volontari effettueranno gratuitamente, presso la sede di Via E. Fusco n. 57, tre attività di screening:- screening diabetico:- screening uditivo;- screening visivo.Si invitano gli interessati a prenotarsi, presso la Croce Bianca, lasciando i propri dati (nome, cognome e numero di cellulare) nonché l'orario di richiesta (appuntamenti ogni 10 minuti). Per info e prenotazioni contattare il numero di telefono 391 499 9495, email Croce Bianca: crocebiancatrani@gmail.com.