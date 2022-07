Sabato giornata straordinaria di screening multiplo nella sede della Croce Bianca

Sabato 30 luglio , dalle ore 10.00 alle 11.30, la pausa estiva delle attività di multiscreening gratuito previste per il Centenario dell'Associazione Croce Bianca OdV vedrà riattivarsi il personale volontario medico e paramedico nella sede di via Fusco non solo a disposizione dei cittadini ma anche dei turisti in visita a Trani in questo periodo di vacanze.La Direzione Sanitaria ed il Consiglio Direttivo del Sodalizio hanno infatti confermato che, in collaborazione con l'Associazione UPSA, il Lions Club Trani Ordinamenta Maris, l'Associazione LIFHE OdV, Progetto Udito e Mondottica, anche sabato 30 luglio p.v., dalle ore 10.00 alle ore 11.30, gli operatori sociosanitari volontari effettueranno gratuitamente,presso la sede di Via E. Fusco n. 57, tre attività di screening:- screening diabetico:- screening uditivo;- screening visivo.Si invitano gli interessati a prenotarsi, presso la Croce Bianca, lasciando i propri dati (nome, cognome e numero di cellulare) nonché l'orario di richiesta (appuntamenti ogni 10 minuti).telefono Croce Bianca: 391.4999495 - 333.3203841email Croce Bianca: crocebiancatrani@gmail.comNOTA: Ci riserviamo di dare comunicazione per fine AGOSTO 2022.