Sabato l'accensione dell'albero alto 22 metri in Piazza Libertà

Sabato 17 dicembre alle ore 18 è in programma l'accensione dell'albero di Natale realizzato dalla ditta Faniuolo Illuminazione in piazza Libertà. Si tratta di una struttura conica, imponente (22 metri) e con un diametro di base di 8 metri.All'interno di questa gigantesca struttura, tutta illuminata, è stato allestito il tradizionale presepe cittadino realizzato da Carlo Scarcella, con un'area di base di circa 16 metri quadrati e che si sviluppa in altezza seguendo la stessa forma dell'albero.Il presepe realizzato quest'anno è in stile tirolese, con le tipiche costruzioni in cui trovano spazio statue artistiche, una cascata d'acqua corrente ed un grande abete vero accanto alla capanna della Natività, ulteriore effetto scenografico di questa grande novità pensata dall'Amministrazione comunale per le festività natalizie del 2022.L'albero possiede tre accessi: un ingresso principale sulla parte frontale di piazza Libertà che guarda verso via Mario Pagano, e altri due laterali per consentire il deflusso dei visitatori.