Salinas, Paolillo, Lombardi: la probabile formazione del nuovo Cda dell'Amet

In vista della terza convocazione dell'assemblea dei soci di Amet spa (le due precedenti erano andate deserte) prevista per l'1 marzo prossimo, a colloqui preliminari in via di conclusione sembra stringersi il cerchio sui nomi che andranno a far parte del prossimo Cda dell'azienda di piazza Plebiscito: alla riconferma di Giuseppe Paolillo (anche come Ad), si dovrebbero aggiungere i nomi degli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone della tranese dott.ssa Daniela Lombardi e del prof. Umberto Salinas, professore associato del Dipartimento Di Economia, Management E Diritto Dell'Impresa dell'Università di Bari.E' chiaro che si tratta ancora di indiscrezioni e naturalmente questa (o altra) triade di nomi dovrà passare al "vaglio" della maggioranza, riunitasi già nei giorni scorsi senza però la presenza del sindaco, assente evidentemente giustificato per impegni importanti di questi giorni.Per la nomina del nuovo Cda dell'Amet, e dei collegi sindacali di Amet e di Amiu per il triennio 21/23, il Comune aveva pubblicato all'inizio di gennaio 3 avvisi pubblici, tutti con scadenza fissata al 4 febbraio 2021: trascorso poco meno di un mese dalla scadenza, dopo il procedimento amministrativo di verifica e lettura delle domande e dei curricula propedeutico alla scelta da effettuare, ed in via di conclusione i conseguenti colloqui, per il nuovo Cda di Amet voci di corridoio dicono che pare si sia orientati sul trio Salinas, Paolillo, Lombardi. Anche per quanto riguarda i collegi sindacali si sarebbe in dirittura d'arrivo, con "quote rosa" in evidenza su entrambi i fronti di Amet e Amiu.