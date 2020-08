Salvini a Trani non rinuncia a un giro al mare

Il leader della Lega Matteo Salvini atteso a Trani quest'oggi è arrivato in anticipo all'appuntamento nella nostra città.Così come avvenne nel Salento lo scorso anno, l'ex ministro degli interni non ha rinunciato a godersi la bellezza del mare tranese, passeggiando in costume da bagno sul versante Est, luogo della movida tranese.Dopo la passeggiata, Matteo Salvini è atteso in Piazza Teatro per parlare ai cittadini in vista del triplo appuntamento con le urne dei prossimi 20 e 21 settembre.