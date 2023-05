"Salvo per un soffio!": cade un enorme pino su via Malcangi, un giovane riesce a schivarlo

Come un gigante coricato di traverso sulla strada: così appare l'enorme albero di pino che intorno alle 21 è caduto probabilmente sotto la spinta del vento e a causa delle abbondantissime piogge di questi giorni che hanno impregnato il terreno nel quale era a dimora.Il transito delle auto è stato bloccato dal semaforo all' incrocio di via Pola fino all'altezza della biforcazione di via Dalmazia. L'albero è caduto accanto alla cappellina della Madonna di Lourdes, nello spazio di ingresso a un garage condominiale, non danneggiando neanche una vettura.La testimonianza oculare è quella di un giovane che era sul marciapiede del Sacro Cuore, opposto a quello dove era piantato il pino, e che si è visto letteralmente cadere addosso l'enorme chioma riuscendo a evitarla davvero per un soffio. Alberto è rimasto sul posto anche a vedere le operazioni del taglio del Pino,accompagnato dai suoi amici che hanno contribuito a esorcizzare lo spavento preso scherzando insieme a lui. Un paletto infisso sul marciapiede sarebbe stato provvidenziale a interrompere la caduta dell'albero salvandogli probabilmente la vitaTragedia sfiorata non solo per lui ma anche per le automobili che numerose in serata percorrono via Malcangi su cui miracolosamente in quel momento non transitava nessuno.Sul posto Polizia Locale e Polizia di Stato; l' albero caduto su via Malcangi è di proprietà condominiale e sono al lavoro vigili del fuoco e squadra del Verde, che stanno anche verificando le condizioni degli altri piniCrolla così un altro bellissimo albero, parte del decoro che per decenni ha disegnato il profilo di via Malcangi insieme a tanti altri esemplari che uno alla volta stanno cedendo o vengono tagliati per evitare incidenti simili a quello di questa sera.