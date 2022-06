San Nicola ritorna per le strade di Trani dopo due anni di assenza

Ieri Trani è tornata a festeggiare la solennità di San Nicola il Pellegrino a distanza di due anni a causa delle restrizioni da covid. Grande la partecipazione di autorità civili e militari e fedeli per rendere omaggio al Santo Protettore della città di Trani.«Siamo giunti al termine di questa intensa settimana che ci ha portato a rivivere le emozioni di rivedere il nostro amato San Nicola per le strade della città di Trani dopo 2 anni di stop per via della pandemia - si legge in una nota della Confraternita San Nicola il Pellegrino. La Confraternita a nome del Priore desidera ringraziare tutti i confratelli e consorelle per la massiva partecipazione e la collaborazione nei vari compiti, l'amministrazione , il consiglio e i giovani che con il loro spirito di sacrificio hanno contribuito alla buona riuscita dei festeggiamenti.Inoltre si ringraziano tutti i sacerdoti che hanno presieduto le Sante Messe in particolare il nostro Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, il Vicario Generale Don Sergio Pellegrini, Don Michele Torre, il cancelliere arcivescovile Don Francesco Mastrulli, il coordinatore per la zona pastorale di Trani Don Gaetano Lops, Don Mimmo De Toma, il Presidente del Capito Cattedrale e nostro confratello onorario Don Giovanni Masciullo, il nostro Padre Spirituale Don Mauro Sarni, i diaconi Arturo De Pasquale, Vincenzo Selvaggio e tutto il clero.Un grazie per la loro presenza alla civica amministrazione, al comandante della Polizia Locale, alle autorità civili e militari, all'Arma dei Carabinieri, alle Arciconfraternite e Confraternite,al Comitato Feste Patronali, all'Associazione Trani Soccorso ormai una presenza fissa e irrinunciabile nelle nostre manifestazioni, a Saverio Amorisco per i 2 stupendi addobbi nella Cripta di San Nicola in Cattedrale e alla Chiesa del Transito , ai devoti che hanno curato gli addobbi floreali, al complesso bandistico Pietro Mascagni per il giro mattutino e l' accompagnamento alla processione , alla Tipografia Guarini, alla ditta Pirotecnia e a tutti coloro che con le loro oblazioni hanno contribuito ai festeggiamenti.Viva San Nicola e arrivederci alla Festa Patronale».