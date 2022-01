San Sebastiano, il messaggio del sindaco: "Non posso che essere orgoglioso di tutti gli agenti"

"Per i motivi che ben conosciamo, abbiamo preferito non celebrare pubblicamente San Sebastiano.Non vogliamo però dimenticare una tradizione alla quale teniamo molto": è il messaggio del Primo Cittadino in occasione della festa di San Sebastiano."L'attualità chiede, esige, un impegno ancora maggiore che per la Polizia Locale si traduce in una molteplicità di attività da assicurare.L'impegno e lo sforzo dei nostri agenti è incessante sia nella gestione dei servizi e sia come parte integrante ed attiva del sistema di controllo integrato del territorio con le altre Forze dell'Ordine, con cui si è instaurato un consolidato rapporto di collaborazione.Con il comandante della Polizia Locale è quasi quotidiano il confronto sulle necessità dei cittadini e sulle esigenze operative del Corpo. Trovare un equilibrio non è mai facile.In questi anni abbiamo investito parecchio in termini di mezzi e di risorse umane, cercando di trovare le soluzioni migliori in rapporto alle risorse disponibili.I risultati ottenuti sono contenuti nella consueta annuale relazione. Personalmente non posso che essere orgoglioso di tutti gli agenti.A loro auguro di continuare a svolgere con entusiasmo un lavoro fondamentale per la nostra comunità e di mantenere sempre alto il senso di amore per la divisa che indossano"