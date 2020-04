Sanificazioni certificate a prezzi accessibili: l'accordo tra Comune e Amiu

L'assessore di Trani Marina Nenna ha firmato, con l'Amministratore Unico di Amiu Gaetano Nacci, un accordo di cooperazione affinché gli imprenditori di questa città possano:- effettuare sanificazioni certificate a prezzi accessibili per tutti (ad es. 50 euro per esercizi commerciali di circa 120 mq);- per sanificazioni di ambienti superiori ai 120 mq, applicando un prezzo pari al costo diretto del personale impegnato, calcolato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento + i costi per l'acquisto di prodotti di sanificazione (la sanificazione non è obbligatoria, ma l'igienizzazione 2 volte al giorno secondo il protocollo sicurezza, sì);- ma soprattutto, per coloro i quali volessero effettuare l'igienizzazione per conto proprio, sarà disponibile un numero verde al quale chiedere informazioni su come effettuarla per rispettare il protocollo sicurezza Covid per gli esercizi commerciali.Il numero per prenotare le sanificazioni e richiedere l'assistenza gratuita è: 800-665155. È un primo passo per consentire a tutti di riprendere in sicurezza le attività e non gravare ulteriormente sugli imprenditori.