Sanità Bat, nessuna chiusura per la postazione fissa medicalizzata del 118 di Trani

"Le postazioni fisse medicalizzate del 118 di Canosa e Trani non saranno chiuse. La notizia, che fa tirare un sospiro di sollievo, c'è stata data direttamente dal direttore generale della ASL BAT, Tiziana di Matteo, che questo pomeriggio abbiamo voluto incontrare per fare il punto sulla Sanità nella nostra provincia.

"Dobbiamo dar atto che come lo scorso anno, quando lo stesso rischio era stato paventato dalla Regione Puglia ad inizio estate, anche quest'anno il dg di Matteo ha davvero fatto i salti mortali per far capire all'Assessorato e al Dipartimento alla Salute regionali che il nostro territorio è davvero penalizzato, basti pensare che siamo l'unica provincia a non avere la Centrale operativa del 118, per altro disattendendo una volontà dell'intero Consiglio regionale che si era espresso, addirittura nel dicembre 2022, per la sua istituzione.

"L'estate dei cittadini della BAT e dei turisti che verranno è, perciò, assicurata – sotto il profilo dell'emergenza urgenza, oltre alle due postazioni fisse, anche dai pronto soccorso degli ospedali di Barletta e Andria, in merito a quest'ultimo di Matteo ha spiegato che i lavori relativi al reparto di Pediatria procedono a rilento per problemi di natura tecnica e imprevedibile e che nei prossimi giorni sapremo quando saranno superati. Per questo si è anche detta disponibile a prevedere il potenziamento dei servizi ambulatoriali di alcuni Comuni della BAT, così come di reparti ospedalieri.

"Infine, a proposito di ospedali non è mancata una riflessione sul nuovo ospedale di Andria, il Dg ci ha comunicato che il 10 luglio vi è l'ennesimo tavolo tecnico, il nostro suggerimento è che si pensi al nuovo nosocomio a 360 gradi, compresa la viabilità; anche perché sarebbe improponibile e quindi irrealizzabile un ospedale irraggiungibile!"

30 giugno 2023