Sanità e prevenzione a Trani nel giorno della Festa della Donna

La festa della donna è stata l'occasione per parlare di sanità e prevenzione. A Trani nell'auditorium di San Luigi il dottor Domenico Briguglio, odontoiatra, ha organizzato un incontro che ha chiamato a raccolta medici specialisti in diverse discipline con l'obiettivo di invitare tutti e non solo le donne a salvaguardare la salute effettuando ciclicamente controlli prevenendo l'insorgere di malattie e complicanze.Il dottor Briguglio in particolare si è soffermato sull'aspetto odontoiatrico. Una visita dal dentista, ha detto, al contrario di quanto si possa pensare può rivelare l'insorgere di molte malattie.Un invito è stato rivolto al paziente affinché torni a fare il paziente evitando di consultare internet.Si è parlato anche di anemie della donna con la dottoressa Maria Coniglio, di problemi adolescenziali legati all'aspetto ginecologico con il dott. Michele Fattibene. Importante anche l'attività motoria e i massaggi del corpo e una corretta alimentazione. La dottoressa Matisse De Laurentiis, invece, si è soffermata sull'aspetto sociologico e psicologico. L'incontro è stato moderato dalla giornalista Antonella Loprieno