Sanzioni record a Trani nei primi quattro mesi dell'anno

Dal 1 gennaio al 29 aprile 2025, sul territorio di Trani, sono state elevate sanzioni per un totale complessivo di oltre € 576.000, certificate a Bilancio 2025 (cap.317 e 411) dall'Amministrazione Comunale, una cifra importante che, tenuto conto che non siamo nel pieno della stagione turistica, si presta a diverse letture e non poche riflessioni.Se da un lato l'aumento delle sanzioni del Codice della Strada è interpretato come una vessazione da parte degli automobilisti, ad esempio per la cronica mancanza di parcheggi che li costringerebbe a posteggi a dir poco creativi, dall'altro va ribadito invece che il fine primario della Polizia Locale di Trani non è ne "il far finta di niente"" e ne quello "sanzionatorio", ma quello di incentivare comportamenti più responsabili da parte degli automobilisti, un obiettivo dimostrato dalla costante attività di sensibilizzazione che viene da loro effettuata, in sinergia con l'Amministrazione comunale, sul territorio a cominciare dalle giovani generazioni coinvolte, ad esempio, in corsi di educazione stradale o in attività pratiche legate, solo per citazione, alle cosidette "multe morali" comminate dai ragazzi di scuola media.La Polizia Locale fa troppe multe? È un tema che spesso divide l'opinione pubblica! Da un lato, molti cittadini ritengono che le multe siano eccessive e talvolta usate più per fare cassa che per garantire la sicurezza. Dall'altro, la polizia locale ha il compito di far rispettare le norme per prevenire incidenti e mantenere l'ordine sulle strade. Le multe? Ne farebbero volentieri a meno, la vita vale più di una entrata di cassa e spesso, è accaduto, una autoambulanza del 118 non è arrivata in tempo per salvare la vita di una persona, è rimasta bloccata sul tragitto per un banale ed improprio parcheggio.L'aumento esponenziale delle multe a Trani va anche interpretato in funzione del "nonostante il cronico sottorganico della Polizia Locale" che, anche a conclusione del concorso in atto per le nuove assunzioni, resterà tale; una constatazione questa non di poco conto perchè sicuramente un organigramma adeguato garantirebbe una presenza sul territorio tale da essere un buon deterrente per le contrastare le violazioni del codice della strada.Le sanzioni comminate a dal 1 gennaio al 29 aprile 2025 sono davvero di importo elevato, ma potevano essere maggiori se l'attività di controllo fosse stata allargata, in special modo nei fine settimana, in fasce orarie che vanno oltre quelle di servizio dei vigili che di mestiere non "fanno solo le multe", ma sono chiamati a presidiare aree di pronto intervento sociale non meno importanti come quello della sicurezza, spesso dileggiati e non apprezzati nel servizio svolto per la comunità.Deve essere chiara una questione, il primo strumento utile per contrastare l'indisciplina degli automobilisti, soprattutto in relazione a comportamenti pericolosi come l'uso del cellulare alla guida, la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti è e sarà sempre la consapevolezza degli stessi che in gioco non ci sono solo le questioni economiche, la recente riforma del Codice della Strada ha introdotto misure più severe per questi comportamenti, con multe più alte e sanzioni accessorie come la sospensione della patente, ma sono in gioco la propria vita e quelle delle persone.La dimostrazione plastica sono gli incidenti gravi e spesso mortali causati proprio da comportamenti pericolosi. I dati parlano chiaro (Fonte ISTAT) : nel 2025, la Puglia ha registrato un numero significativo di incidenti mortali sulle strade e nei primi ventidue giorni del 2025, si sono contati 15 morti sulle strade pugliesi, nel 2024 nella nostra Regione, si erano verificati 84 incidenti mortali, con 90 vittime, andando indietro nel tempo e focalizzandosi nella sola provincia Bat, nel 2023 c'è stata una vera e propria strage: 851 incidenti, 19 morti e 1.335 feriti. Null'altro da aggiungere sull'argomento.