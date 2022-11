Sarà al Pala Assi l'incontro con il prof de "La fisica che ci piace"

Le modalità di partecipazione per le scolaresche saranno rese note fra qualche giorno

Cominciano a trapelare dettagli sull'arrivo a Trani il 3 dicembre di Vincenzo Schettini, il professore che ha dato col suo modo stravagante e estremamente chiaro una nuova visione della fisica , materia spesso ostica e incomprensibile.La sua divulgazione, che lega le leggi della fisica al nostro vivere quotidiano, l'ha reso celebre sul web, ed è stata la casa editrice Mondadori a proporgli la stesura del suo primo libro, appunto, "La fisica che ci piace", che il 3 dicembre presenterà a Trani.Comprensibile dunque la grande affluenza di gente che vorrà ascoltarlo di persona, in particolare delle classi delle scuole superiori che si stanno già attivando per partecipare all'incontro.Le modalità per accedere al Pala Assi saranno rese note nei prossimi giorni.