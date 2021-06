Sara Gama, capitano della Nazionale femminile di Calcio, a passeggio per Trani

Trani si conferma città importante per il calcio femminile: dopo la visita di Carolina morace nei giorni scorsi, ieri anche Sara Gama, capitano della Nazionale di calcio femminile e della squadra Juventus woman di serie A ha fatto visita a Trani, ospite di Franco CaffarellaSara Gama ha voluto visitare la Cattedrale, passeggiare per il centro storico e sul lungomare e fermarsi poi a pranzo per degustare le nostre specialità di enogastronomia.La Gama è molto legata a Trani, anche per la profonda amicizia con Franco Caffarella, Antonio Rutigliano e con il compianto Nino Losito. Di quest'ultimo in particolare conserva gelosamente il libro che lo stesso Losito le regalò e dal quale ha attinto notizie per la sua tesi di laurea sulla storia del calcio femminile.