Sbarca Goletta Verde a Trani: due giorni di eventi, spettacoli, seminari intorno all'analisi del nostro mare

Mercoledì 28 luglio



• Ore 18.30, Ex Ospedaletto |Corso Imbriani, 80 Trani

Presentazione del libro VI TENIAMO D'OCCHIO. IL FUTURO SOSTENIBILE SPIEGATO BENE scritto a 4 mani da Potito Ruggiero, giovanissimo ambientalista diventato famoso per aver manifestato da solo per il Fridays for Future, e Federico Taddia (Baldini + Castoldi, Milano 2021). Conversazione con Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente.



• Ore 20.00, Ex Ospedaletto |Corso Imbriani, 80 Trani

Videoproiezione "Deforestazione Made in Italy" e dibattito sulla new green generation e sui temi della sostenibilità ambientale e tutela del territorio.



• Ore 21.00, Ex Ospedaletto |Corso Imbriani, 80 Trani

Danze corsare multiculturali.

Giovedì 29 luglio

• Ore 9.30, Agro di Trani, Contrada Casarossa

Gli attivisti e le attiviste di Goletta Verde e Legambiente terranno un flash Mob di denuncia delle cave e discariche dismesse e abbandonate del territorio.



• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30, Molo Santa Lucia, Porto di Trani

Visite guidate su Goletta Verde.



• Ore 15.00, Ex Ospedaletto, Corso Imbriani, 80,Trani

Laboratorio di autocostruzione arredi urbani di Scuola Corsara in collaborazione con DSM ə NPIAnpia Asl BT e Shiski concept space presso l'area verde del Bar Corsaro.

• Ore 17.00, Molo Santa Lucia, Porto di Trani

Pulizia della banchina balneare del molo del porto (braccio) con la collaborazione delle associazioni ambientaliste del territorio.

• Ore 18.00, Molo Santa Lucia| Porto di Trani

Laboratorio di autocostruzione con materiale recuperato dalla spiaggia con la partecipazione di bambini e adolescenti degli istituti scolastici della città.

• Ore 19.00, Molo Santa Lucia| Porto di Trani

Ecofestival con allestimento di stand espositivi delle realtà associative della regione e momento di discussione e confronto.

• Ore 21.00, Molo Santa Lucia, Porto di Trani

Corsaro-Fest con esibizione di gruppi locali giovanili emergenti e indipendenti

SUL PALCO: PROYECTO INDIO - Hard Rock/Blues (Bogotà)

Cantarella - Alternative Rock (Bitonto)

Death2Pigs - Industrial Metal (Bari)

VILEMASS - Death Metal (Bisceglie).

• ore 10.30, Ex Ospedaletto |Corso Imbriani, 80 TraniTavola Rotonda: la tutela del paesaggio e del territorio: terra e costa. Confronto tra istituzione ed associazioni sulle problematiche ambientali della Puglia e della Provincia di Barletta-Andria-Trani con particolare attenzione al tema della cave dismesse ed abbandonate, erosione costiera ed abusivismo edilizio.Intervengono:Stefano Ciafani, presidente nazionale LegambienteRuggero Ronzulli, presidente Legambiente PugliaCristiana Biondo, portavoce di Goletta VerdeAmedeo Bottaro, sindaco di TraniAnna Grazia Maraschio, assessora all'Ambiente e Paesaggio Regione PugliaBernardo Lodispoto, presidente della Provincia di Barletta-Andria-TraniDebora Cilento, consigliera regionale della PugliaVito Bruno, direttore generale Arpa PugliaRaffaella Merra, assessora all'ambiente Comune di TraniPierluigi Colangelo, presidente Legambiente TraniA seguire ci si sposterà presso il porto di Trani - Molo Santa Lucia - per il saluto alla Goletta Verde e brindisi di benvenuto.• Ore 15.00, Ex Ospedaletto |Corso Imbriani, 80 TraniLaboratorio di autocostruzione arredi urbani di scuola corsara• Ore 17.00, Ex Ospedaletto |Corso Imbriani, 80 TraniAperitivo CorsaroCondivisione dell'esperienza del progetto Scuola Corsara quale modello di co-progettazione e relazione tra terzo settore, scuola e istituzioni pubbliche presso "Caffè Corsaro" nell'area verde dell'Asl Bat CSM Trani attivato dalla interazione tra gli studenti dell'IISS Aldo Moro - Trani, i pazienti del Centro di Salute Mentale di Trani, la neuropsichiatria infantile e adolescenziale e il Centro Autismo.Interverranno:I Partners del progetto Scuola CorsaraFrancesca Zitoli, Assessore alle culture e pubblica istruzioneEugenio Benedetto Martello, Assessore ai servizi sociale e politiche giovaniliRuggero Ronzulli, presidente Legambiente Puglia