Scade il 12 agosto la richiesta di assegnazione di 13 posteggi fuori mercato

Nella sezione Avvisi del sito Istituzionale della Città di Trani è stato pubblicato l'avviso pubblico per presentare manifestazione di interesse all'assegnazione di 13 posteggi fuori mercato temporanei, per il periodo estivo, della durata massima di 60 giorni.Sono ammessi alla presentazione delle domande gli esercenti operanti nel settore del commercio su aree pubbliche. I settori merceologici riguardano sia il non alimentare (10) che quello dedito alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (3).Le domande per l'assegnazione dei posteggi potranno essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo ufficio.suap@cert.comune.trani.bt.it o consegnate a mano direttamente presso l'ufficio di protocollo del Comune, entro le ore 12 di giovedì 12 agosto 2021. Non saranno considerate ricevibili le domande presentate in maniera difforme o dopo i termini di scadenza. A questo link è possibile consultare l'avviso e le planimetrie e scaricare il modello di domanda da compilare.