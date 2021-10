Scioglimento di associazioni di matrice fascista: il Consiglio regionale approva la mozione

«Nella prima abbiamo richiesto l'applicazione della Legge Scelba per lo scioglimento delle associazioni di matrice fascista. Le violenze che sono state commesse a Roma non devono essere sottovalutate: come Istituzioni abbiamo il dovere di condannare ogni forma di violenza che lede le norme e i valori della nostra Costituzione. Alla Cgil va la nostra piena solidarietà e vicinanza.

Nella seconda - prosegue - abbiamo chiesto interventi per il rafforzamento delle misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Da gennaio ad oggi sono 53 le vittime pugliesi: l'ultima in ordine di tempo è un giovane ragazzo di Andria. Serve attivare ogni opportuna iniziativa con il Governo nazionale per sollecitare ogni intervento necessario per incrementare i controlli, le ispezioni e le misure per contrastare gli infortuni e le morti sui luoghi di lavoro».

«Oggi in consiglio regionale abbiamo approvato due mozioni importanti». Lo comunica la consigliera regionale in capo al PD, Debora Ciliento.