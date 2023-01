Scippata e ferita una donna anziana: accorsi il 118 e i Carabinieri

Il fatto è avvenuto in Piazza Martiri di via Fani, nel pieno centro di Trani

Si presume una frattura del setto nasale per una donna anziana che è stata scippata in una zona del pieno centro cittadino questo sabato sera, in Piazza Martiri di via Fani. Sul posto è giunto un mezzo del 118, chiamato dai passanti che hanno soccorso la signora.Si parla di altre ferite, ma al momento non ci sono altre notizie sulle condizioni della donna; sul posto, oltre l'ambulanza, è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri.