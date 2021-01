Scivoli, marciapiedi e nuovi asfalti: il punto sui lavori

Nuove rampe, la sistemazione dei marciapiedi ed i lavori stradali per realizzare nuovi asfalti. L'attività dell'Amministrazione comunale in ambito di viabilità è sempre in fermento. Nel solco di una programmazione ormai collaudata, stanno proseguendo con periodica regolarità le azioni all'interno del territorio comunale. Il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante, evidenzia le attività poste in essere in questo periodo. "Dopo aver realizzato 102 scivoli nel 2020, stiamo eseguendo nuovi lavori. In particolare, i cittadini avranno potuto notare le rampe realizzate nella zona centrale della città, tra via San Gervasio, via delle Crociate, via Badoglio e strade parallele. Notizia dei giorni scorsi, abbiamo beneficiato di un nuovo finanziamento regionale di 10 mila euro per la redazione del PEBA, il piano esecutivo per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Queste somme saranno utilizzate per assegnare un incarico professionale ad un tecnico per redigere un piano di abbattimento delle barriere ancora più capillare".Non solo rampe. Nei giorni scorsi sono stati eseguiti interventi di manutenzione e ripristino di marciapiedi sulla scorta delle tante segnalazioni pervenute agli uffici comunali. "Le richieste d'intervento degli utenti – sottolinea Ferrante – sono sempre preziose e ne stiamo tenendo doverosamente conto. Le criticità sono tante, ma col tempo e con la programmazione riusciremo a ridurre i disagi che quotidianamente i cittadini testimoniano con foto e video". I lavori effettuati nelle ultime settimane hanno riguardato alcuni tratti delle parallele del corso principale, via delle Tufare e via Sant'Agostino. Nei giorni scorsi è stata attivata una mail (v.sindaco@comune.trani.bt.it) che permetterà agli utenti di segnalare direttamente le criticità al delegato del sindaco.Anche per la realizzazione di nuovi asfalti, l'Amministrazione ha già individuato le priorità dei prossimi interventi. Si interverrà su via Tolomeo e su via Borsellino e Falcone. In questi giorni invece gli operai stanno procedendo alla sistemazione di alcuni tratti della centralissima via Aldo Moro.