Scontro auto-moto in via delle Forze Armate: un ferito

Ennesimo incidente questo pomeriggio in via delle Forze Armate: due i mezzi coinvolti, un'auto ed una moto che per cause in fase di accertamento si sono scontrate tra di loro. Ad avere la peggio il conducente della moto che ha riportato alcune ferite a seguito dell'impatto con il suolo e pertanto si è reso necessario l'intervento del 118: le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto è poi giunta anche una pattuglia della Polizia locale per regolamentare il traffico in attesa dei soccorsi e per i rilievi del caso.