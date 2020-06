Scontro tra auto e moto in Corso Imbriani: un ferito

Una mancata precedenza la causa di un incidente verificatosi questa mattina, intorno le ore 8.30, all'incrocio di Corso Imbriani con via Istria.Coinvolti due mezzi, un'auto e una moto: ad avere la peggio in conducente della scooter che a seguito dello scontro è caduto al suolo. Immediata la chiamata ai soccorsi: l'uomo è stato soccorso sul posto dagli operatori del 118 e trasportato successivamente all'ospedale Vittorio Emanuele di Bisceglie.Sul posto è sopraggiunta anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi del caso. Il traffico ha subito rallentamenti per le operazioni di soccorso.