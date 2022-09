Screening dermatologico gratuito: stop alle prenotazioni per il 10 settembre

Non si è fatta attendere la risposta dei cittadini tranesi all'invito per lo screening gratuito dermatologico previsto per sabato 10 settembre .Lo spirito di prevenzione dei melanomi e dei tumori della pelle che ha animato la decisione del consiglio direttivo della Croce Bianca di offrire alla cittadinanza giornate di screening gratuito, è stato condiviso dai cittadini che hanno intasato di richieste il numero di telefono messo a disposizione.Non essendo possibile però dedicare meno di 15 minuti a ogni screening, l'organizzazione ha deciso di bloccare le prenotazioni, con la rassicurazione però che lo screening proseguirà una volta al mese e che chiunque si sia prenotato fino a questo momento resta in lista d'attesa per il mese prossimo.