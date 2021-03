Scrittura delle donne, apre la rassegna la scrittrice Carmen Barbieri

La Libreria Luna di sabbia dedica la programmazione del mese di primavera alla "Scrittura delle donne". È questo il titolo di un ciclo di incontri e letture on line, curato dal critico e saggista Vito Santoro, che vedrà coinvolte scrittrici particolarmente apprezzate come Cinzia Tani, Francesca Serafini, Elisa Ruotolo, Gaia Manzini.Si parte sabato 27 marzo, ore 11.30, con Carmen Barbieri, autrice di Cercando il mio nome (Feltrinelli, pp. 224, € 16.50). In questo romanzo d'esordio, parzialmente autobiografico, l'autrice dà voce al gorgo emotivo in cui precipita la giovane Anna, napoletana, studentessa fuori sede alla Sapienza, in seguito alla malattia e poi alla morte del padre amatissimo, Giosuè. Trasferitasi da Napoli a Roma, usando l'università come un pretesto per allontanarsi dalla morte incombente, Anna si ritrova a doversi mantenere da sola. La madre non può aiutarla nelle spese né lei vuole gravare, così si indirizza a un prete grazie al quale la sua coinquilina ha trovato lavoro come ragazza delle pulizie. Il prete però la vede bella e le propone un lavoro meglio pagato, in un night club. Anna è turbata, pensa di rifiutare ma poi accetta, e c'è repulsione e attrazione nel suo sì. Mescolato al racconto delle notti in cui si trasforma in Bube, con i muscoli tesi attorno al palo della lap dance, riemerge il passato, riemergono i vicoli e i bassi di Napoli, l'infanzia delle veglie con la nonna, i pomeriggi a fare i compiti con Alfredo e Cristina, e soprattutto il padre, la malattia che scompiglia tutto, la possibilità di esistere nonostante la morte.