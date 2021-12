Scuola Baldassarre, è il momento della BaldasSound Orchestra&Choir for Christmas

Ancora una volta con grande impegno, passione e spirito di squadra si rinnova il tradizionale appuntamento con il Concerto Natalizio a cura degli alunni e dei docenti della Scuola Statale Secondaria di 1° "Gen. E. Baldassarre" di Trani diretta dal Dott. Marco Galiano.Nella mattinata di domani, mercoledì 22 Dicembre 2021 (inizio previsto per le ore 11.00), nel cortile del plesso di Piazza Dante, saranno protagonisti i fantastici piccoli musicisti della "BaldasSound Orchestra & Choir" che si esibiranno in alcuni dei brani più celebri della tradizione corale e orchestrale e in talentuose esibizioni solistiche, diretti dal M° Alessandro Giusto, coadiuvato nella preparazione e organizzazione della manifestazione dalle docenti Giulia Marzano, Caterina Asciano, Angela Soldano.L'evento si svolgerà all'aperto nel rispetto della normativa antiCovid e verrà trasmetto in diretta live streaming, grazie al supporto tecnico di un gruppo di alunni coordinati dal Prof. Giuseppe Laminafra, sui social dell'Istituto Scolastico; sarà possibile seguire l'evento iscrivendosi al canale Youtube della scuola.