Scuola Baldassarre: e la tavola periodica venne messa in scena

Il giorno 15 giugno scorso le classi 2A e 2H della scuola Baldassarre hanno realizzato una rappresentazione teatrale e canora sull' unità di apprendimento dal titolo: "Mendeleev e la tavola periodica degli elementi".I ragazzi hanno affrontato l'argomento di chimica in maniera creativa ossia hanno cantato i testi di canzoni note sia in italiano che in inglese, francese e tedesco. Hanno ideato personalmente dei testi dopo aver studiato l' argomento. Gli studenti si sono divertiti a rappresentare la biografia di Mendeleev e hanno inventato i movimenti per accompagnare i testi delle canzoni. Il dirigente scolastico, dott. Marco Galiano e i genitori hanno apprezzato il lavoro che i ragazzi hanno svolto in qualità di piccoli divulgatori scientifici.