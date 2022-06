Scuola Baldassarre, il gran finale di anno con musica, teatro ed il maestro Bini

La fine dell'anno scolastico costituisce tradizionalmente, per la scuola Baldassarre diretta dal dott. Marco Galiano, uno snodo fondamentale per raccogliere ed ammirare i frutti del lavoro di una stagione, al di là dei contenuti delle singole discipline. Quest'anno musica, teatro, note musicali e forza evocatrice della parola si ritroveranno nelle opere realizzate dai ragazzi, con la loro passione e la dedizione ed il sacrificio dei loro docenti. L'arte diviene a 360 gradi strumento didattico e la libertà espressiva e creatrice libera a sua volta lo spirito degli studenti verso orizzonti più spaziosi, più luminosi. Ma scendiamo nei dettagli.A coronamento del percorso svolto nei diversi progetti musicali per l'ampliamento dell'offerta formativa della scuola Baldassarre, lunedì 6 Giugno alle ore 18.30 e martedì 7 Giugno alle ore 18.00 (per l'occasione con la partecipazione dei giovani lettori del modulo P.O.N. "Scrittori seriali"), presso la Sala Teatro dell'Istituto Scolastico, si terranno gli "Incontri Musicali...alla Baldassarre", in cui saranno protagonisti assoluti le alunne e gli alunni delle classi strumentali di Batteria e Percussioni (M. Campanale), Canto (M. Marcone), Chitarra (N. Acquaviva e D. Mezzina), Flauto traverso (G. Grilli), Musica elettronica (G. Massara), Pianoforte (A. Giusto), Violino (V. Romano), con il coordinamento artistico dei Docenti A. Giusto, G. Marzano e C. Asciano.Martedi 7 giugno ecco la fusione tra forza della parola e magia di cui parlavamo: alle ore 18.00 nella Sala Teatro della Scuola di piazza Dante, a conclusione del modulo "Scrittori Seriali" del PON "Apprendimento e socialità Azione 10.2.2A - Competenze di base", si terrà "Il reading degli Scrittori Seriali", la manifestazione finale del corso di scrittura creativa tenutosi a scuola nei mesi scorsi.Nella circostanza, gli studenti dell'Istituto - dalla classe prima alla classe terza - leggeranno alcuni brani estratti dai racconti che ciascuno di loro ha realizzato con grande partecipazione ed entusiasmo sotto la guida dell'esperto esterno Giuseppe del Curatolo e della docente tutor Antonella Bollino, utilizzando le tecniche suggerite per raccontare una propria storia, partendo da un'idea e seguendone successivamente tutte le fasi: dall'elaborazione del soggetto alla scrittura definitiva, attraverso le conoscenze, le passioni, gli interessi e il personale universo di ogni singolo giovane autore, assecondando il proprio stile e sperimentando - anche nella fase della lettura - un personale percorso emotivo e andando ad esprimere le potenzialità individuali.L'8 Giugno alle ore 19.30 nel Cortile della Scuola, la compagnia "Baldassarre" metterà in scena lo spettacolo "Il paese dove non si muore mai", realizzato nell'ambito dei progetti POC "Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa" e PON "Apprendimento e socialità Azione 10.2.2A".La rappresentazione, tratta da un racconto di Italo Calvino , con la regia della prof.ssa Valeria Di Terlizzi, coadiuvata dalla prof.ssa Donatella Pasquadibisceglie , ha coinvolto gli studenti dell'Istituto, dalla classe prima alla classe terza, che dimostreranno grande immedesimazione nei ruoli interpretati entusiasmo sempre vivo, come dall'inizio di questa esperienza.I mesi trascorsi insieme hanno infatti permesso ai giovanissimi attori di sperimentare percorsi emozionali e scoprire le proprie potenzialità, stabilendo tra loro relazioni di confronto e fiducia reciproca.Il 9 giugno si concludera' il mini cartellone organizzato dalla scuola Baldassarre con un'esperienza originale:una serata-bilancio di un intero anno scolastico, caratterizzato da gioie e fatiche all'insegna della bellezza e dell'arte. Una serata, quella di giovedì 9 Giugno a partire dalle 19.00 nel Cortile della stessa scuola, che vedrà esibirsi gli alunni dei progetti musicali per l'ampliamento dell'offerta formativa, i giovani talentuosi solisti e i musicisti della "BaldasSound Orchestra" diretta dal prof. Alessandro Giusto; si alterneranno piacevoli esecuzioni musicali ad altrettanto gradevoli momenti dedicati alla premiazione dei "10 e lode" dello scorso anno scolastico, ai riconoscimenti e ai premi vari ottenuti dagli alunni nell'ambito sportivo e didattico, e alle certificazioni linguistiche conseguite. Ed ecco la "ciliegina" finale: Special guest della serata del 9 Giugno sarà il chitarrista e compositore di canzoni heavy metal tranese Domenico Bini, divenuto celebre grazie alla scia della larghissima platea di followers sui vari social e non solo, che assisterà alla esecuzione di uno dei suoi cavalli di battaglia rivisitato, in un arrangiamento realizzato ad hoc dal Maestro Giusto, ed eseguito per la prima volta assoluta da un'orchestra didattica scolastica. Insomma, "un Vulcano...di emozioni!". Il Dirigente, i prof e gli alunni invitano tutti ad una larga partecipazione.