Scuola Baldassarre il nuovo anno offre tante attività extra con i Fondi Europei

Le varie forme artistiche ed i talenti da valorizzare, la vitalità dello sport e l'entusiasmo che ne scaturisce, il fondamento didattico delle lingue straniere, tanto utili per un futuro sbocco professionale, l'amore per l'ambiente e la natura e la sensibilità coltivata in tal senso, il mondo della comunicazione, gli aspetti più affascinanti della tecnologia.Sono queste le coordinate e gli elementi di riferimento della nuova gamma di attività extra curricolari, in aggiunta alle tradizionali ore del mattino.È un'annata ricca di novità quella che si sta avviando in piazza Dante, in una scuola come la Baldassarre, guidata per il settimo anno consecutivo (viva la continuità e la stabilità per alunni e docenti) dal Dirigente scolastico Marco Galiano.Dalla nuova esperienza della cosiddetta "settimana corta", alla volontà immutata d'imparare divertendosi, fino alle nuove esperienze ed attività consentite dai Fondi Strutturali Europei, nell'ambito del Programma Nazionale "Scuole e competenze". Tra le figure degli esperti esterni ed i tutor (gli stessi docenti dell'istituto) si snoderanno le varie aree di riferimento che gli studenti della Baldassarre potranno scegliere in base alle proprie inclinazioni, talenti, passioni e magari dopo un costruttivo confronto con genitori ed i docenti stessi.Dalla musica allo studio degli strumenti, dall'approfondimento delle lingue straniere (Certificazioni), allo sport, alla comunicazione (podcast e Tg scolastico) fino alla tecnologia più avanzata (progettazione 3D, visori, robotica) ed al teatro con un'attenzione particolare per la tutela per l'ambiente e la natura (il Giardino degli Ortomatti): un ventaglio ampio e strutturato, ricco di esperienze per i ragazzi e caratterizzato dalla guida di docenti esperti e attenti ai progressi degli stessi studenti.Il percorso è cominciato. La Baldassarre, anche quest'anno, è pronta.