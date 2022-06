Scuola Baldassarre, stasera si recupera la manifestazione di fine anno

Sarà recuperata questa sera lunedì 20 giugno, nell'atrio della scuola Baldassarre, la manifestazione di fine anno prevista per lo scorso 9 giugno poi rinviata per maltempo. Tra gli eventi in scaletta le esibizioni della Baldassound, l'orchestra della scuola diretta dal Maestro Alessandro Giusto, la premiazione dei 10 e lode dello scorso anno, i riconoscimenti per le certificazioni linguistiche e per gli ottimi piazzamenti nei giochi sportivi cui la scuola ha partecipato e la presenza di Domenico Bini, come ospite d'onore, presente in occasione del rifacimento di un suo brano, "Il Vulcano" da parte della Baldassound. I ragazzi, i docenti ed il dirigente scolastico, dott. Marco Galiano invitano tutti alla partecipazione con ingresso libero. Si comincia alle 19.