Scuola De Amicis, due classi quinte vincono il Premio nazionale Federchimica Giovani

Per il terzo anno consecutivo gli alunni del 1° Circolo Didattico "De Amicis" hanno vinto il Premio Nazionale Federchimica Giovani - sezione speciale Plastica. I bambini delle classi 5ªE e 5ªI negli ultimi 3 anni hanno realizzato una splendida tripletta vincendo 2 volte il primo premio e 1 volta il secondo.Quest'anno hanno conquistando il 1° premio con un elaborato dal titolo "Ode alla Plastica". Il video prodotto contiene una filastrocca composta e recitata dagli alunni durante il periodo della Didattica a Distanza. Il video offre spunti di riflessione sull'importanza del corretto smaltimento della plastica e sulle qualità di questo materiale, proprio in un periodo in cui è aumentato significativamente il suo utilizzo specie in campo ospedaliero.L'elaborato è stato particolarmente apprezzato dalla giuria per la componente altamente pedagogica e per i legami interdisciplinari che mostra. Ha ottenuto il punteggio più alto nella storia del premio Federchimica.L'entusiasmo, la partecipazione e il desiderio di portare a termine il lavoro cominciato in classe prima dell'emergenza sanitaria sono stati le spinte indispensabili per il conseguimento di questo successo. L'esperienza formativa ha creato grande coesione tra i bambini delle due classi, che hanno lavorato in cooperative learning e in peer-tutoring, utilizzando piattaforme digitali atte a mettere in pratica quelle competenze che sono previste per ciascun alunno al termine della scuola primaria.La premiazione avverrà a fine ottobre 2020, a Genova, nell'ambito del "Festival della Scienza", con una cerimonia ufficiale. Il 1° C.D. "De Amicis", grazie all'impegno ed alla competenza dimostrata dagli alunni della 5ªE e 5ªI, guidati dalla professionalità delle docenti Pignatelli e Lauro, beneficerà di un premio di circa 2.500 euro, che sarà impiegato per l'acquisto di sussidi didattici e di attrezzature scolastiche.