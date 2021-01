Scuole, Biancolillo: "Bene rinvio riapertura, test rapidi per tutto il personale scolastico"

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Claudio Biancolillo, presidente della I commissione consiliare."Bene la richiesta di rinvio della riapertura delle scuole da parte delle organizzazioni sindacali, ma che sia accompagnata da test rapidi per tutto il personale scolastico."L'iniziativa "Covid scout" voluta dal Comune di Molfetta per effettuare un tracciamento preventivo del personale scolastico della città, in vista del ritorno in aula successivo all'Epifania, è un'iniziativa da prendere come esempio. In questo modo a Molfetta verranno monitorate più di 600 persone tra personale docenti e ATA, con tamponi rapidi, per rintracciare possibili casi di positività al Coronavirus.Un'azione importante per garantire un rientro a scuola, con le lezioni in presenza, in maggiore tranquillità sia per il personale scolastico, sia per le famiglie.Così avrebbe ancor più senso la richiesta delle organizzazioni sindacali, circa il rinvio del rientro a scuola in presenza. Richiesta che sarebbe quindi supportata da un'azione concreta a tutela della salute di tutto il personale scolastico e di tutti gli alunni.