Scuole comunali, proseguono e si intensificano i lavori nei plessi

A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico proseguono e si intensificano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi di competenza comunale.

Gli interventi sono stati calibrati per migliorare gli standard di sicurezza delle scuole cittadine: potature, sfalci e manutenzioni straordinarie per abbattere qualsiasi forma di rischio nelle aree verdi degli Istituti sono state già poste in essere e proseguiranno nei prossimi giorni: in calendario, fra le urgenze, attività mirate nella scuola Beltrani, nella Bovio, nella Pertini e nella dell'Olio, a completamento di quanto già avviato nel corso dell'estate.

Entro l'inizio dell'anno scolastico sarà eseguita la tracciatura di tutta la segnaletica orizzontale così come ad inizio ottobre (con orari scolastici a regime dopo la ripresa) davanti agli Istituti torneranno i fondamentali presidi dei nonni vigili.

Praticamente terminati invece i lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della scuola Giustina Rocca, facente parte del primo istituto comprensivo della storia cittadina (Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio). I lavori di sostituzione degli infissi vetusti ed il miglioramento della qualità della resistenza termica sono frutto di un finanziamento PNRR di circa 200mila euro.

Sotto il profilo delle opere pubbliche collegate al mondo della scuola, l'anno che sta per iniziare restituirà la nuova, adeguata, palestra alla scuola De Amicis (lavori terminati) e permetterà di intervenire in maniera concreta sulla Collodi (intervento finanziato con fondi regionali) ponendo così fine ad alcune criticità non più procrastinabili.



"Tutti gli interventi – spiega il vice sindaco con delega ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante - sono tesi ad una miglioramento globale delle condizioni di frequentazione delle scuole da parte dei nostri ragazzi. Siamo convinti che ci siano tutti i presupposti per salutare l'inizio dell'anno scolastico nel migliore dei modi anche sotto il profilo della sicurezza dei plessi. Per alcuni interventi ci sarà da attendere qualche settimana in più, ma nel complesso abbiamo un quadro ben preciso delle manutenzioni da concludere nel più breve tempo possibile".

In questo contesto, si lavora per terminare gli altri fondamentali interventi finanziati attraverso le linee del PNRR: riflettori puntati sui cantieri in corso dove sorgeranno spazi da adibire al servizio di mensa scolastica nella scuola Beltrani (229 mila euro) e nella scuola Bovio (350.000 euro). Ai due interventi se ne aggiungerà un terzo. E' stata approvata alcuni giorni fa la Delibera di Giunta di partecipazione ad un nuovo avviso ministeriale per la realizzazione di uno spazio mensa a servizio della scuola Petronelli per un importo di 600 mila euro.

In un momento particolarmente complesso, con tante opere cantierizzate e da cantierizzare e con la scure delle stringenti scadenze del PNRR che assorbono inevitabilmente una parte significativa delle attività dell'ufficio tecnico, si conferma l'impegno dell'Amministrazione negli investimenti sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di edilizia scolastica della città. Nell'agenda degli amministratori resta prioritario anche l'inizio dei lavori della nuova scuola Papa Giovanni. Come si ricorderà, a fine luglio sono stati consegnati i lavori per la demolizione e la successiva ricostruzione dell'Istituto. L'apertura del cantiere è ormai prossima. "Come ho dichiarato più volte – commenta il sindaco, Amedeo Bottaro - dal giorno in cui sono stato costretto a chiudere la Papa Giovanni ho coltivato il proposito di concludere la mia esperienza da sindaco della città restituendo a quel quartiere la sua scuola. Siamo stati bravi a trovare i fondi e a rispettare le infinite scadenze burocratiche per dare concretezza a quello che poteva apparire solo come un sogno. Attendo con impazienza, insieme alla comunità scolastica, l'inizio di questi lavori per poter finalmente voltar pagina e trasformare i sentimenti di speranza in una definitiva realtà".

"Ad un imponente piano di edilizia scolastica affianchiamo una offerta formativa che è assolutamente di primissimo livello" conclude l'assessore alla Pubblica istruzione, Lucia de Mari. "Ci attendono sfide importanti, a partire dalla nascita del primo istituto Comprensivo della città. Al Dirigente Giovanni Cassanelli auguriamo un anno ricco di soddisfazioni, progetti realizzati e obiettivi raggiunti. Analogo auspicio rivolgiamo a tutti i Dirigenti, a tutti i docenti ed al personale ATA in servizio in tutte le scuole della città: siamo anche convinti che studenti troveranno ambienti scolastici accoglienti, dinamici ed inclusivi. L'Amministrazione è pronta a condividere con tutti passioni, speranze, emozioni ed anche preoccupazioni".