Secondo torneo di calcio balilla umano: una giornata inclusiva

Nella mattina di domenica, giornata dedicata alla festa della mamma, "Gli angeli del soccorso -OdV" hanno organizzato il secondo calcio balilla umano per sensibilizzare i ragazzi a dire no al bullismo.L' evento è stato sostenuto dall' Assessorato allo sport del Comune di Trani, nella persona dell'assessora Paola Valente. L'evento che ha contribuito a far arrivare a Trani una macchina medicalizzata, che costituisce il terzo mezzo donato a Gli angeli del soccorso" grazie alla buona volontà dei cittadini e degli esercenti varie attività, che hanno dato il loro prezioso contributo.I volontari de "Gli angeli del soccorso" hanno manifestato grande soddisfazione per l'impegno profuso da chi ha fatto di tutto per aiutarli a raggiungere non solo l'obiettivo di riuscire ad avere un'auto medicalizzata che servirà il territorio per quanti ne avranno bisogno, ma anche per la buona riuscita dell'evento di domenica 11 maggio, che ha visto una folta partecipazione di bambini e ragazzi, anche con bisogni educativi speciali, unitamente alle loro mamma, che sono state omaggiate con delle rose offerte dall'associazione, per festeggiare il giorno a loro dedicato.Savino Di Meo, uno dei membri più attivi dell'associazione, si è detto entusiasta della partecipazione a questo progetto, in particolar modo, dell'Assessorato cittadino allo sport, del bar "Corsaro" e della pizzeria "Altemura" insieme al grande amico Gaetano di "GF eventi" di Acquaviva delle Fonti e la "Bottega delle Meraviglie" e ringrazia tutti gli sponsor che hanno aiutato l'associazione.Savino Di Meo chiosa con il suo motto: "Il tempo donato nutre l'anima", a rimarcare che i valori come la solidarietà e l'inclusione sono vivi e arricchiscono chi li mette in pratica.