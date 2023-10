Seminario sul diritto scolastico venerdì alla scuola Baldassarre

Venerdì 27 ottobre 2023, ore 16.30, presso la scuola "Gen. E. Baldassarre in Trani", si terrà il seminario dal titolo "Il diritto delle scuole. Carta docenti e problematiche connesse", organizzato dall'Associazione Avvocati Lavoristi.Il convegno, dopo i saluti istituzionali del Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Francesco Logrieco, e dopo quelli del Presidente dell'associazione, Avv. Valerio Antonio Belsito, vedrà gli interventi di illustri relatori, come il Magistrato dott. Luca Caputo – giudice presso la sezione lavoro di Trani – l'Avv. Tullio Bertolino, Presidente emerito dell'Ordine degli Avvocati di Trani ed il Prof. Marco Galiano – dirigente scolastico dell'istituto.Il seminario sarà moderato dall'avvocato giuslavorista Vincenzo Pappolla, ed in conclusione sono previsti interventi programmati. Sarà trattata la materia del diritto scolastico con un focus specifico sul tema della carta docenti, oggetto di numerosi recenti contenziosi.Tutti gli addetti ai lavori sono invitati.