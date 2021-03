Sentirsi più sicuri in casa: uno strumento in alluminio legale ed economico

Social Video 1 minuto Come funziona Hesago XMatic

Cosa dice la legge sulla difesa personale e la vendita di questi prodotti

Con la legittima difesa - secondo quanto previsto dalla legge italiana - ogni individuo ha la possibilità di potersi difendere da solo da un'aggressione altrui ingiustificata. Secondo quanto previsto dalla legittima difesa un individuo può difendersi, entro certi limiti, e può avvalersi dell'utilizzo di alcune armi che siano state appositamente realizzate per la difesa personale. Inoltre, la legge parla di uso legittimo delle armi regolarmente detenute quando si è aggrediti in casa o quando si tenta di respingere una violazione di domicilio in atto. In buona sostanza, la legittima difesa domiciliare consente a colui che sta in casa sua, nel suo studio o in qualsiasi altro luogo ove si svolge anche soltanto parte delle propria vita, di difendersi.Tra gli strumenti che è possibile acquistare e detenere legalmente in casa vi è il bastone telescopico e tra questa categoria di prodotto uno dei più interessanti e tra i più venduti su Amazon è certamente il bastone telescopico semi-automatico Hesago XMatic . E' un prodotto differente dagli altri perché include un meccanismo di chiusura semplificato ingegnerizzato nel manico: chi conosce già i manganelli telescopici tradizionali saprà quanto può essere difficoltoso chiuderli in casa senza danneggiare il pavimento mentre XMatic si chiude agilmente con la pressione di un pulsante.Questo sfollagente telescopico semi automatico Hesago XMatic ha anche il vantaggio di poter essere esteso senza necessitare di spazio per la manovra di apertura: basterà estrarre manualmente gli elementi telescopici dal manico, senza alcuno sforzo. E' realizzato in alluminio, quindi particolarmente leggero, ma i materiali - assicurano dall'azienda - sono di ottima qualità: nonostante sia comodo e limitato nel peso, è fatto di alluminio aeronautico indurito, quindi solido e resistente.Scrive Altalex che per l'articolo 52 del codice penale (c.d. Articolo difesa legittima) non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. La nuova legge statuisce che «chi compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere» nel proprio domicilio, «agisce sempre in stato di legittima difesa», essendo «sempre» sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Si ribadisce che questi bastoni telescopici - seppur di libera vendita ai maggiorenni - non possono essere trasportati fuori dalla propria abitazione.Come ribadito nell' articolo di Mariano Acquaviva su laleggepertutti.it , la legge parla di uso legittimo delle armi regolarmente detenute quando si è aggrediti in casa o quando si tenta di respingere una violazione di domicilio in atto. In buona sostanza, la legittima difesa domiciliare consente a colui che sta in casa sua, nel suo studio o in qualsiasi altro luogo ove si svolge anche soltanto parte delle propria vita, di difendersi. E questo strumento di difesa personale è uno dei pochi mezzi consentiti dalla legge,a bassa pericolosità, acquistabile su internet ad un prezzo inferiore ai 50 euro e che può essere occultato in casa senza troppe difficoltà.Può essere acquistato e detenuto senza necessitare di alcun permesso, denuncia o licenza. Come stabilito dalla legge 110 del 1975 e recentemente ribadito dalla sentenza 22314 della Cassazione, è legale acquistare e detenere in casa strumenti di difesa personale come bastoni manganelli telescopici o sfollagente. Il porto (al di fuori della propria abitazione o ufficio) è vietato dunque questi strumenti da difesa devono essere custoditi in casa.