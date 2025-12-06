Sere d’Incanto 2025: l’arte del Natale a Trani. I primi appuntamemti

SABATO 6 DICEMBRE – ORE 20:00

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE – ORE 20:30

La magia del Natale torna ad accendersi a Trani con la consueta rassegna natalizia "Sere d'incanto" promossa dalla Fondazione S.E.C.A., giunta all'11ª edizione; un calendario di appuntamenti che trasforma il Polo Museale e Piazza Duomo in luoghi di luce, emozione e meraviglia. In un'atmosfera sospesa fra antico e contemporaneo, la rassegna propone concerti, laboratori creativi, spettacoli, visite tematiche ed esperienze dedicate a grandi e piccoli. Ogni evento diventa un momento per riscoprire l'incanto del Natale attraverso l'arte, la musica e le storie che abitano gli spazi museali, accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di luci calde, melodie tradizionali e suggestioni che richiamano le radici della nostra cultura.Con questa rassegna, la Fondazione S.E.C.A. rinnova il desiderio di offrire alla città un Natale "da vivere e condividere", capace di unire famiglie, bambini e appassionati di cultura in una cornice festiva che invita allo stupore e alla partecipazione. Un invito ad aprire le porte all'incanto del Natale e a lasciarsi avvolgere da un'atmosfera che, ogni anno, torna a illuminare il cuore. La rassegna è realizzata in collaborazione con:Come da tradizione per le festività natalizie, la Fondazione S.E.C.A. presenta la rassegna "Sere d'incanto", con l'accensione delle luminarie natalizie al Polo Museale di Trani.A seguire, in un momento di profonda spiritualità ed emozione, Don Gaetano Lops, Rettore della Cattedrale, benedirà il Presepe Artistico allestito dalla Fondazione S.E.C.A. nel nartece della Basilica Cattedrale e, per quanti lo desidereranno, anche i Bambinelli del proprio Presepe. A rendere ancora più suggestivo l'evento, le melodie senza tempo degli Zampognari, che con le tradizionali musiche natalizie accompagneranno l'intera serata, intrecciando note di devozione e tradizione nel cuore della città.Un concerto imperdibile, tra i più attesi della stagione, promosso con orgoglio dalla Fondazione S.E.C.A., che ancora una volta celebra la grande musica capace di unire culture, cuori e anime.Artisti dalla voce potente e dall'anima autenticamente black, capaci di trasformare ogni nota in un'emozione: guidati dalla maestria del M° Francesco Finizio, i Gospel Italian Singers e la straordinaria vocalist Ruth Whyte daranno vita a uno spettacolo che fonde spiritualità, energia e forza della tradizione Gospel.Una formazione composta da un ensemble di 13 artisti, tra cui otto voci e tre musicisti dal groove irresistibile, che insieme al coro crea un'armonia coinvolgente e trascinante. Guest Star Ruth Whyte, voce afro-britannica dal timbro caldo e autentico, porta con sé un'energia contagiosa e un'anima internazionale che, insieme all'esperienza del M° Francesco Finizio e dei Gospel Italian Singers, trasformerà il concerto in un'esperienza vibrante e indimenticabile.