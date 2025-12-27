Sere d'Incanto, i prossimi appuntamenti al Polo Museale di Trani

Continua la rassegna di Natale "Sere d'Incanto" a cura della Fondazione Seca. Di seguito i prossimi appuntamenti.MARTEDÌ 30 DICEMBRE ORE 17,00Nel laboratorio di scrittura creativa "I Buoni Propositi", i ragazzi impareranno a dare forma ai propri pensieri: le idee si trasformeranno in parole, le parole in storie e le storie in piccole opere d'arte. Le macchine per scrivere della Fondazione Seca diventeranno compagne di viaggio, strumenti di libertà e immaginazione, capaci di restituire alla scrittura la sua materia viva, il suono dei tasti, l'odore dell'inchiostro, il ritmo del pensiero che prenderà corpo sulla carta. Si imparerà a mettere "nero su bianco" i desideri, i sogni e gli obiettivi per il 2026, trasformandoli in racconti, visioni e desideri che lasceranno il segno. Perché scrivere a macchina sarà un atto d'amore: ogni battuta sarà un respiro del tempo, un piccolo sogno che si fisserà per sempre sulla carta. Posti limitati e prenotazione telefonica obbligatoria. Quota di partecipazione € 6,00.SABATO 3 GENNAIO ORE 20,30Il Polo Museale di Trani e la Fondazione S.E.C.A. danno il benvenuto al 2026 nel segno della continuità e della bellezza, con il tradizionale "Concerto di Inizio Anno" eseguito dall'Ensemble Accademia Musicale Federiciana, diretta dal M° Michele Lorusso in un meraviglioso viaggio sonoro attraverso i grandi classici. Dagli eleganti valzer viennesi di Johann Strauss, alla fantasia melodica di Nino Rota, maestro nel trasformare il cinema in poesia sonora. Un viaggio che prosegue con l'intensità evocativa di Ennio Morricone le cui note sanno aprire paesaggi interiori e raccontare storie senza bisogno di parole. Questo percorso musicale attraversa epoche, generi e sensibilità diverse e resta unito da un unico filo: la capacità della musica di celebrare la vita, di emozionare e di preparare lo spirito al nuovo anno che arriva. Un itinerario tra tradizione e immaginazione, tra palcoscenico e grande schermo — un viaggio da ascoltare con il cuore. L'evento, parte integrante della rassegna "Sere d'Incanto", giunge quest'anno alla sua undicesima edizione, confermandosi come uno dei momenti più attesi del calendario culturale cittadino. Un appuntamento che, tra le suggestive mura del Polo Museale, intreccia musica, arte e spiritualità, regalando al pubblico un'esperienza capace di emozionare e ispirare. Il "Concerto di Inizio Anno" non è soltanto un rito musicale, ma un inno alla rinascita, un augurio collettivo di speranza e armonia che si rinnova ogni anno, avvolgendo Trani in un'atmosfera di eleganza e magia. Ticket € 10,00 + d.p. su www.diyticket.it o presso il Polo Museale di Trani.DOMENICA 4 GENNAIO ORE 20,30Un grande ritorno quello del Duo partenopeo Colella/Somma della Cooperativa Posteggiatori Abusivi. Direttamente dalla Taverna "Il Giardino degli aranci di Ischia" con l'oramai tradizionale "Tombolata scostumata" a premi, tra gag esilaranti e intervalli musicali, tutto all'insegna del gran divertimento. Uno spettacolo teatrale della "tradizione" attraverso i personaggi e i monologhi nati dalla penna di Saverio Colella, attore e cantante poliedrico, dagli studi di arte drammatica al teatro Bellini di Napoli che uniti alla classica e possente voce del maestro Salvatore Somma, discepolo del maestro Domenico Felleca, campione europeo di chitarra, lo affianca durante i tour in giro per l'Italia riproducendo sketch comici musicati, ispirati alla tradizione antica come le maschere popolari e alla figura di Pulcinella, rendendo ogni spettacolo unico e profondamente legato alla cultura partenopea. La "Tombolata Scostumata", tra un'estrazione e l'altra, rappresenterà un momento di cultura popolare, tradizioni e grande folklore natalizio. Ticket € 15,00 + d.p. su www.diyticket.it o presso il Polo Museale di Trani.LUNEDÌ 5 GENNAIO ORE 18,00Un viaggio teatrale tra sogno e meraviglia, dove le parole si fanno musica e la fantasia prende vita tra le mani di una straordinaria artista narratrice. Sul palcoscenico, pupazzi da tavolo interamente realizzati a mano — piccoli capolavori di stoffa, legno e poesia — si animano con grazia e ironia, accompagnando grandi e piccini in una fiaba natalizia dal cuore luminoso. "Storie dal bosco" è uno spettacolo divertente, poetico e coinvolgente, pensato per bambini e famiglie, capace di far riscoprire la magia del racconto e l'incanto dell'artigianato teatrale. Perché a Natale… anche i pupazzi sanno raccontare storie.Ticket € 5,00 + d.p. su www.diyticket.it o presso il Polo Museale di Trani.La Rassegna è in collaborazione con Regione Puglia, Universo Salute Opera Don Uva, Fondazione Megamark e Rete Musei di Puglia.Per maggiori info e prenotazioni tel. 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it .