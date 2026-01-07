«Sere d’incanto», Trani accende la magia: un’edizione da record

Si spengono le luci, ma il bagliore non svanisce. L'undicesima edizione di "Sere d'incanto" non è stata una semplice rassegna: è stata un'opera d'arte collettiva, un'alchimia di luci e sogni che ha trasformato il cuore di Trani in un santuario della meraviglia. Promossa dalla Fondazione S.E.C.A., questa stagione rimarrà scolpita nella memoria della città come il tempo in cui la cultura ha smesso di essere solo "evento" per farsi respiro comune.



Il successo non è stato solo decretato, ma proclamato da una partecipazione senza precedenti. Ogni appuntamento, ogni singola nota, ogni poltrona: un sold-out costante e travolgente. Un plebiscito di affetto che ha consacrato la rassegna come il cuore pulsante e incontrastato del territorio.



Un mosaico di anime e suoni

Dalle prime ancestrali note degli zampognari che hanno avvolto la benedizione del Presepe nel nartece della Cattedrale — un momento di sacralità che ha richiamato una marea umana di visitatori — fino alla solennità del concerto di inizio anno, la rassegna è stata un'ascesa continua verso l'estasi.



Abbiamo sentito il terreno tremare sotto le voci colossali dei Gospel Italian Singers e di Ruth Whyte, capaci di trascinare l'anima profonda del Sud America tra le pietre millenarie della Puglia. Ci siamo lasciati purificare dalle armonie cristalline delle Voci Bianche dell'Istituto "G. Verdi", piccoli angeli che hanno ricordato al mondo che la speranza ha ancora il timbro dell'innocenza. Il Polo Museale non è stato un freddo contenitore, ma una casa vibrante: dai valzer imperiali di Strauss e le leggendarie melodie di Morricone eseguite dall'Ensemble Accademia Musicale Federiciana, fino all'esplosione di vita della "Tombolata Scostumata", dove il folklore partenopeo ha scatenato un uragano di risate e autenticità.



Ma il vero miracolo si è compiuto negli occhi dei bambini. In un'era di schermi freddi e distanti, la Corte del Polo Museale si è mutata in un'Officina dei Sogni. Il ticchettio metallico e romantico delle storiche macchine per scrivere della Fondazione ha ridato ritmo ai desideri: scrivere a Babbo Natale è diventato un atto di resistenza poetica, un ritorno alla sacralità della parola scritta a mano.



E come in ogni fiaba perfetta, il finale del 5 gennaio con "Storie dal bosco" ha toccato le corde dell'infinito. Pupazzi in stoffa e legno, plasmati dalla sapienza artigiana, hanno danzato tra le mani di una narratrice incantata, ricordandoci che nel cuore del Natale anche l'oggetto più umile può farsi messaggero di luce.



L'apoteosi finale: una promessa all'eternità

Il successo strabiliante di questa edizione non è un traguardo: è l'apoteosi di una visione. La Fondazione S.E.C.A. ha vinto la sfida più alta, quella di regalare un Natale non da guardare, ma da "vivere e respirare".



La marea di persone che ha inondato ogni data non è un numero, è un grido d'amore: la testimonianza di una comunità che ha fame di bellezza e che riconosce nel Polo Museale il suo faro guida. Grazie alla sinergia con partner d'eccellenza — Regione Puglia, Universo Salute Opera Don Uva, Fondazione Megamark e Rete Musei di Puglia — questo trionfo non segna la fine, ma l'inizio di una nuova era.



Oggi, con il cuore che ancora danza al ritmo dell'incanto, la Fondazione S.E.C.A. china il capo in segno di gratitudine verso chiunque abbia varcato quella soglia. Non abbiamo solo chiuso una rassegna; abbiamo acceso una luce che non permetteremo al tempo di spegnere. L'appuntamento con lo stupore è già fissato nel futuro.