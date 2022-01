Servizio civile nell'Oer Trani, domande entro il 10 febbraio

È ufficialmente aperto il nuovo Bando per il Servizio Civile presso la sede Anpas Oer Trani che accoglierà per il secondo anno consecutivo 4 nuovi volontari dedicati a garantire continuità al percorso intrapreso con la famiglia Anpas Puglia.Ad accedere alle selezioni saranno giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni, da inserire nell'ambito Socio Sanitario con l'obiettivo principale di promuovere l'affermazione del fondamentale Diritto alla Salute e alla Cura della Persona.Il progetto "Puglia solidale" parte integrante del programma "Puglia in rete per una piena cittadinanza" avrà come principali attività il Trasporto Sanitario, promozione della cultura dell'Assistenza, centralinista front-office, Operatore Addetto alla Sanificazione dei Mezzi e Autista nei trasporti Sanitari assistiti.Il Servizio civile è un'importante esperienza formativa e di crescita personale. I giovani selezionati si occuperanno di garantire servizi sanitari essenziali a favore della comunità tranese.La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari in Servizio civile spetta un compenso mensile di circa 439,00 euro per un impegno settimanale indicativamente di 25 ore.La presentazione delle domande potrà essere effettuata esclusivamente su piattaforma on line del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale entro le ore 14 del 10 febbraio 2022.