Settimana Medioevale, una giornata dedicata a ragazzi autistici e disabili

L'Associazione Culturale Trani Tradizioni, comunica che domenica 11 ottobre, presso il Palazzo delle Arti Beltrani, ci sarà una giornata come proseguo de La Settimana Medioevale, per i ragazzi autistici e disabili, in quanto non avendo avuto la possibilità di assistere alla manifestazione di agosto, per ovvie ragioni dovute all'emergenza sanitaria Covid-19.Trani Tradizioni con l'associazione Con. Te. Sto., collabora già da un paio d'anni dove i ragazzi sono ben felici di vestire i panni di dama o cavaliere, ricordando lo scorso anno con la prima rievocazione storica di Sancto Nichola Peregrino, essi sono stati molto attenti e determinati a partecipare all'evento, con l'ammirazione di noi tutti.Per questo non potevamo rinunciare a far vivere un evento come La Settimana Medioevale, anche se per un giorno solo. Inoltre informiamo che l'associazione Culturale Trani Tradizioni, sta organizzando la seconda edizione del Medieval Day nei prossimi 19 e 20 dicembre 2020, presso il Palazzo delle Arti Beltrani e sempre rispettando le norme sanitarie dovute al covid-19.