Sfondano cancello e portano via una gru mobile, furto nella notte in un cantiere di Trani

L'ennesimo furto è avvenuto nella tarda serata di martedì in un cantiere ubicato in un complesso residenziale in via Martiri di Palermo: intorno alle 23.30, ignoti hanno sfondato il cancello che conduce al complesso di villette e dal quale si accede al cantiere in questione e hanno portato via una gru mobile. All'arrivo delle forze dell'ordine dei malviventi non c'era oramai più traccia. Sulla vicenda indagano i Carabinieri del Comando provinciale di Trani.