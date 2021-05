Sfrecciano le auto in via Superga: chiesta l'installazione di limitatori di velocità

Automobili che sfrecciano su un tratto di strada che attraversa una zona molto popolosa, dove pedoni e ciclisti rischiano quotidianamente l'incolumità: per questo i residenti chiedono l'installazione di limitatori di velocità lungo un tratto di via Superga che va dalla rotonda di intersezione con viale Spagna a quella con via Andria.In una nota inviata all'amministrazione comunaleda Giuseppe Leone e Cataldo Lamarca della Chiesa evangelica "Dio è amore", presente proprio in quella zona, si spiega che "l'obiettivo è quello di ridurre sensibilmente la velocità di tutti i veicoli che si trovino a transitare da via Superga, per garantire al meglio la sicurezza e l'incolumità di quanti, pedoni e ciclisti abbiano a circolare lungo tale via. La zona in questione fa parte del centro abitato e ed è frequentata in modo importante da veicoli che spesso procedono nella loro marcia eccedendo quelli che sono i limiti di velocità consentiti al traffico urbano. In particolare – sottolineano Leone e Lamarca - tale zona è caratterizzata dalla costante presenza di bambini e ragazzi" perchè in quell'area si trovano scuole elementari e superiori, la presenza della Chiesa evangelica "Dio è Amore", nonché numerosi fra bar ed altri esercizi commerciali."E' a queste persone che va rivolta l'attenzione delle autorità comunali che devono assicurarne la tutela della salute e l'incolumità fisica in quanto diritti costituzionali: educare il cittadino alla guida prudente e sicura è indice di civiltà e di rispetto. Non appare sufficiente a garantire l'incolumità fisica apporre i limiti di velocità a 50 km orari in una strada che per caratteristiche e conformazione si presta ad essere attraversata anche ad alte velocità",Su quella strada inoltre è consentito il parcheggio su entrambi i lati, cosa che "costringe spesso gli automobilisti a scartare bruscamente verso destra per cedere il passo ai veicoli che procedono in senso opposto mettendo a repentaglio l'incolumità fisica dei ciclisti e anche di chi, uscendo dalla propria auto in sosta venga urtato da un auto in corsa". In passato si sono già verificati sinistri anche importanti a causa dell'eccessiva velocità: in particolare a fine marzo "un'auto sfrecciava ad alta velocità rischiando di investire bambini e adulti che uscivano dalla chiesa evangelica, oltre che urtare violentemente l'auto dello stesso Giuseppe Leone."L'amministrazione comunale – concludono nella richiesta - ha già dimostrato volontà in questo senso provvedendo a trasformare corso Alessandro Manzoni e parte di via Superga in strada con spartitraffico". Chiedono la collocazione su via Superga di limitatori di velocità su quel tratto di strada.