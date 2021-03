Shart Lab, pubblicato avviso per avviare tavolo di co-progettazione per azioni di street art

E' stato pubblicato nella sezione Avvisi del sito Istituzionale del Comune di Trani un avviso per avviare l'iter di acquisizione di proposte progettuali per la selezione di interventi di potenziamento dell'offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di Street Art.La Regione Puglia, con il programma di interventi "STHAR LAB" – Street Art – intende promuovere il recupero di beni e luoghi culturali appartenenti ad amministrazioni pubbliche, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, per la creazione di nuovi prodotti e servizi attraverso la sperimentazione di progetti di fruizione innovativa in grado di attivare percorsi culturali di relazione pubblica e collettiva. Il Comune di Trani intende così avviare l'iter di acquisizione delle proposte per aderire alla misura.Sono ammissibili le proposte progettuali concernenti la valorizzazione, fruizione e messa in rete dei beni del patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura pugliesi e riguardanti, anche congiuntamente, le seguenti tipologie di intervento: valorizzazione di beni del patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura, con l'allestimento di Street Art o altra forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio di divenire strumento a disposizione delle amministrazioni pubbliche per contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle città; valorizzazione e fruizione culturale, mediante l'applicazione di metodologie e strumenti innovativi (ad esempio tecnologie di ricostruzione virtuale, realtà aumentata, fruizione immersiva e interattiva) per ampliare la fruizione sostenibile di identificati beni e luoghi culturali, nonché rendere gli stessi pienamente accessibili.Il Comune di Trani, su indirizzo dell'assessorato alle culture, intende partecipare alla misura di finanziamento candidando un progetto per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino attraverso interventi di arte pubblica e street art. La proposta progettuale sarà frutto di un'azione condivisa e partecipata con le associazioni culturali e operatori culturali del territorio comunale con comprovata esperienza in pratiche di rigenerazioni urbana, arte pubblica e Street art.Gli interessati potranno inviare all'indirizzo email giuseppe.papagni@comune.trani.bt.it, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 9 aprile 2021, una mail di adesione al tavolo di co-progettazione indicando: ragione sociale, nome del rappresentante legale e del delegato al tavolo di co-progettazione; breve CV (max 1 cartella word Times New Roman 12 + foto) attestante la comprovata esperienza in pratiche di rigenerazioni urbana, arte pubblica e Street art. A seguito della ricezione delle adesioni, sarà comunicata la prima di data di insediamento del tavolo di co-progettazione a cura dell'assessorato alle culture.